Napoli-Barcellona, i convocati. Koulibaly e Llorente vanno in tribuna

Il Napoli ha ufficializzato l’elenco dei disponibili per il match di Champions in programma domani al San Paolo

Il Napoli ha ufficializzato i nomi dei convocati per la partita di domani contro il Barcellona. Al San Paolo si gioca l’andata dell’ottavo di finale di Champions League.

Koulibaly e Llorente non sono in elenco. Andranno entrambi in tribuna. Il senegalese è fermo fino alla prossima settimana, per decisione dello staff tecnico e medico. Lo spagnolo, invece, è costretto allo stop da un attacco influenzale.

Ecco i convocati:

Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Allan, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Callejon, Insigne, Lozano, Mertens, Milik, Politano.