Messaggero: il Barcellona troverà pane per i suoi denti. Il Napoli sta rialzando la testa

Napoli-Barcellona è oggi anche sul Messaggero. Il quotidiano scrive che, a Napoli, la squadra di Setièn “troverà pane per i suoi denti”.

“Il Napoli sta rialzando la testa dopo la brutta crisi che ne ha azzerato le prospettive e il progetto tecnico. Gattuso sta ricostruendo sulle macerie lasciate da Ancelotti e sembra aver ritrovato Insigne. Il capitano azzurro sogna di aggiungere un’altra vittima doc al suo bottino internazionale: dopo il gol in pallonetto contro il Real Madrid e la spaccata ammazza-Reds contro il Liverpool, Insigne vuol farsi ricordare anche dal Barcellona. Accantonati mugugni e incomprensioni con tecnico, tifosi e società, Lorenzo (in gol su rigore a Brescia) sta contribuendo a riportare il Napoli in zona Europa League”.