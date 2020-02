Mattino: rinnovo Callejon, “può succedere di tutto”

“Sta per iniziare un mese decisivo: perché a marzo i fascicoli legati ai rinnovi inizieranno a diventare caldi, in alcuni casi roventi. Soprattutto se, come nel caso di Callejon, la scadenza è sempre più prossima e lo spagnolo, come Mertens, può firmare già per un altro club. L’esterno di Motril ha manifestato in più circostanze la volontà di continuare in azzurro, la sua famiglia si sente partenopea. Quello che filtra dall’entourage, capitanato dall’agente Quilon, si condensa in un’unica frase: «Può succedere di tutto». Al momento, lo stesso Callejon ed il suo procuratore non escludono che possa esserci un ultimo prolungamento, mentre dalla Spagna continuano ad arrivare spinte per strapparlo a parametro zero. C’è da trovare un accordo su tre step: la durata (biennale o triennale), l’ingaggio e l’eventuale bonus alla firma”