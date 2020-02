Mattino: Mertens è pronto ad abbassare ingaggio e bonus per il rinnovo

Che il Napoli cambierà faccia al termine di questo campionato è oramai certo. De Laurentiis ha intenzione di rivoluzionare partendo proprio da quelli che sono stati i capi della rivolta del 5 novembre, ma c’è Dries Mertens, per lui il discorso è diverso, come scrive oggi il Mattino

l’offerta del Napoli e di De Laurentiis non è poi così da buttare via: altri 3,5 milioni di euro all’anno, fino al 2022. Ora ne guadagna 4. Non male. L’uomo dei 121 gol non è un tipo così semplice come appare: nella sua scelta deve valutare il peso dell’orgoglio ferito, dell’egolatria. Il discorso delle «marchette » cinesi fatto da De Laurentiis mica gli è piaciuto, anche se in questi mesi i due hanno parlato almeno due volte, faccia a faccia, chiarendosi. Lo scenario di Mertens è cambiato: lui al Napoli vuole restare. Ma pone delle condizioni: la più importante prevede che al momento della firma del prolungamento (eventuale) incassi a titolo di bonus 5,5 milioni di euro.