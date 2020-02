La Stampa: il Torino mette Verdi in panchina (come aveva fatto il Napoli)

L’acquisto più caro del club non ha ancora fornito prestazioni convincenti e gli spazi, per lui, continuano a ridursi. Un punto interrogativo per la squadra di Longo

Simone Verdi è stato l’acquisto più caro del Torino, ma adesso rischia di restare in panchina. Proprio come accadeva con il Napoli. Lo scrive La Stampa.

L’attaccante, arrivato l’ultimo giorno di mercato, ha dovuto provare a tornare ad una forma accettabile. Ma finora non ha fornito prestazioni che giustificassero il suo impiego in campo. Non è stato in grado di assicurarsi il posto fisso neanche con il nuovo allenatore Longo. Se la partita contro il Parma non fosse stata rinviata per l’allarme coronavirus, sarebbe finito di nuovo in panca per scelta tecnica.

“Prima alla ricerca di una forma accettabile, essendo arrivato l’ultimo giorno di mercato dopo un’estate trascorsa a mezzo ritmo con la testa già proiettata alla cessione. E poi a caccia di prestazioni convincenti che giustificassero il suo impiego. E non solo perché si trattava dell’acquisto più caro dell’era Cairo. Due obiettivi ancora sostanzialmente lontani dopo ventuno giornate giocate dall’attaccante, che contro il Parma avrebbe conosciuto la prima panchina per scelta tecnica con il nuovo corso, se la sfida non fosse stata rinviata a causa dell’allarme coronavirus”.

Sabato ci sarà il Napoli e Longo ha intenzione di mandare in campo chi garantisce il rendimento migliore. Tra questi non c’è Simone Verdi.

“La maglia numero 24 rischia di vedere restringersi gli spazi, considerata anche la tendenza, già evidenziata nell’ultima partita a San Siro, di un Toro passato al doppio attaccate (allora giocò Edera con Belotti), lui che seconda punta propriamente non è. E il ritorno di Zaza, che sta sempre meglio e Longo vede come partner ideale del Gallo, combinato allo stop di Berenguer (lombalgia acuta) che in concreto toglie la possibilità di un attacco a tre, pare comprimere ancora di più le chance di questo scolorito Verdi. Di questo passo destinato a non giocare, proprio come capitava a Napoli”.