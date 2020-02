La magia di Cruz che nel 1997 fece pareggiare il Napoli a San Siro contro l’Inter

Sul CorSport: il brasiliano piazzò la palla all’incrocio dei pali e nulla poté Pagliuca in tuffo. I nerazzurri erano andati in vantaggio con Zamorano

Sul Corriere dello Sport il ricordo di un’altra semifinale di Coppa Italia tra Inter e Napoli, quella del 29 gennaio 1997, al Meazza. Finì 1-1, ma resta ancora impressa nella memoria la punizione gioiello di Cruz.

Per l’Inter di Roy Hodgson c’erano Djorkaeff sulla trequarti, le due punte Zamorano e Branca, Sforza regista e Winter responsabile delle incursioni. Dietro, Paul Ince davanti alla difesa composta da Bergomi, Angloma, Galante e Fresi.

Il Napoli rispondeva con Pino Taglialatela e una difesa composta da Colonnese e Ayala centrali e Crasson e Milanese laterali. A centrocampo Turrini, Fabio Pecchia e Beto. Unica punta Nicola Caccia. Poi Boghossian e Cruz.

Sugli spalti, in una fredda serata milanese, poco più di 15mila spettatori, ma in campo, scrive il quotidiano sportivo, l’atmosfera si fa subito incandescente”.

Passano infatti solo sei minuti e l’Inter va in vantaggio con Zamorano.

“un’invenzione di Djorkaeff che smista sull’out un pallone a Winter, il quale scodella prontamente al centro dell’area di rigore dove Branca si esibisce in un acrobatico velo che favorisce Zamorano. Il cileno, da posizione defilata, insacca di prepotenza alle spalle di Taglialatela”.

Il Napoli non si scompone, anzi. Dopo 5 minuti trova il pareggio grazie alla meravigliosa punizione di Cruz. Da venti metri.

“Ma gli azzurri non si scompongono, dimostrando una grandissima personalità e, dopo appena cinque minuti, trovano la rete del pareggio grazie a una meravigliosa punizione dai venti metri di André Cruz, concessa dall’arbitro Treossi per fallo di Galante su Turrini. Grande conclusione del brasiliano e palla che si infila all’incrocio dei pali, superando Pagliuca vanamente proteso in tuffo”.