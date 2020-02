La Liga dà il permesso al Barcellona per fare mercato (ma la Champions non c’entra)

Le regole della Liga consentono ai club di fare acquisti d’emergenza. Il Barca deve sostituire Dembele e Suarez, ma i nuovi acquisti non possono giocare in coppa

Il Barcellona ha ottenuto un permesso speciale da parte della Liga per effettuare un acquisto d’emergenza, con la finestra di mercato già chiusa. Ma è una decisione che non influisce sulla Champions e quindi nemmeno sulla doppia sfida col Napoli.

Il Barca ha perso per 6 mesi l’attaccante francese Ousmane Dembele per un grave infortunio al tendine del ginocchio. Dopo aver perso anche Luis Suarez per quattro mesi all’inizio di gennaio a causa di un infortunio al ginocchio.

Le regole della Liga consentono ai club di fare domanda per fare nuove operazioni di mercato se un giocatore viene si infortuna con una prognosi di più di cinque mesi.

I giocatori devono essere svincolati o giocare già in Spagna, e non possono giocare le coppe europee.