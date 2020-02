La Juve mette in quarantena l’Under 23: Ronaldo non si può ammalare

Dopo la positività al coronavirus per i giocatori della Pianese, nessun giocatore dell’Under 23 bianconero si potrà allenare alla Continassa

E’ di ieri la notizia del primo contagio di Coronavirus nel calcio. Si tratta, come raccontato, di un giocatore della Pianese.

Aveva avvertito i primi sintomi sabato, dopo il viaggio in pullman con la squadra, nell’hotel di Alessandria dove alloggiava il gruppo prima della gara di campionato contro la Juventus Under 23. L’attaccante non ha partecipato alla partita, ma ha pranzato con la squadra. Poi è tornato a casa, dove, ieri notte, è arrivato il responso: positivo al Coronavirus.

Ora i giocatori della Pianese sono in quarantena preventiva, in attesa delle analisi dell’Iss. Ieri non si è tenuto l’allenamento, anche perché ci sarebbe un altro giocatore asintomatico e un terzo con malesseri analoghi.

Sono però scattate tutte le precauzioni del caso.

L’albergo in Piemonte dove ha alloggiato la squadra è stato chiuso per sanificazione, mentre anche la Juventus è corsa ai ripari, racconta il Corriere Fiorentino.

“E pure la Juventus ha preso le sue precauzioni sui locali della Continassa dove si allenano anche Ronaldo e compagni (anche se su campi ed utilizzando spogliatoi diversi dai giovani) e nessun giocatore dell’Under 23 si potrà allenare per qualche giorno con Ronaldo & c”.