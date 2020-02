La Gazzetta: per la Coppa Italia il Napoli riparte da Mertens e Callejon

Secondo la Gazzetta dello Sport ieri “il Napoli schizofrenico di questa stagione si è rispento in fretta e così sono passate in secondo piano le prestazioni positive di Mertens e Callejon”. Ma “mercoledì si torna in campo”, “e Gattuso sta pensando di rilanciare titolari” proprio loro. “Anche perché Politano ancora non è inserito negli schemi e José offre maggiori garanzie in copertura”. Mentre Mertens è “probabile che giochi al centro dell’attacco, per dare anche un po’ di riposo a Milik sempre titolare con Gattuso in campionato”.