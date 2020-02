Il Telegraph: “I giocatori del City potrebbero svincolarsi per giusta causa”

I campioni avrebbero una scappatoia legale per liberarsi a fine stagione: l’esclusione dalle coppe europee gli impedirebbe di riscuotere i bonus legati alla Champions League

La sentenza che toglie le Coppe Europee al Manchester City non è definitiva, ma nel frattempo è già partita la fuga “virtuale”: Pep Guardiola è stato immediatamente collegato al tormentone Juventus, e ora i media inglesi anticipano il lavoro degli avvocati dei giocatori. Perché una squadra senza Champions per molti campioni può voler dire “addio”.

Secondo il Telegraph, i giocatori avrebbero una scappatoia legale per liberarsi a fine stagione. Fonti legali consultate dal quotidiano inglese affermano che i giocatori potrebbero provare a dimostrare alla FIFA “la giusta causa” per rompere il contratto, non avendo la possibilità di riscuotere i bonus legati alla Champions League.

I giocatori si atterrebbero all’articolo 14 del regolamento sui giocatori e sui trasferimenti elaborato dalla FIFA nel giugno 2019. Questo articolo consente sia ai giocatori che ai club di risolvere un contratto se possono dimostrare che si verifica una “giusta causa”. “Qualsiasi comportamento abusivo di una parte che mira a forzare l’altra parte a risolvere o modificare i termini del contratto autorizzerà l’altra parte (club o giocatore) a risolvere il contratto in modo equo”, afferma l’articolo 14.2. del regolamento.

La FIFA dovrebbe giudicare caso per caso e capire se la causa è davvero “giusta”. Lo stesso Telegraph afferma che si tratta di un percorso percorribile ma “abbastanza improbabile”.