Il presidente del Lecce ammette: “Il contatto su Milik c’è, ma il problema è la Var”

Il problema non è il “contatto”, perchè “il contatto c’è”. Il Problema è la Var. Anche Saverio Sticchi Damiani, il presidente del Lecce, il giorno dopo ai microfoni di Radio Kiss Kiss ammette che quello su Milik era effettivamente rigore.

Ma Sticchi Damiani allarga la polemica alle “regole” generali:

“Le questioni arbitrali, al di là quest’episodio che è stato già rivisto più volte in tv e il contatto c’è, vanno affrontate parlando di regole. Quand’è che l’arbitro deve o non deve andare al VAR? A Firenze il Lecce ha vinto, ma ci sono stati due episodi clamorosi in cui non ci sono stati concessi due rigori inspiegabilmente, ma soprattutto l’arbitro non ha voluto rivederli al VAR. C’è un problema di regole. L’arbitro deve o non deve andarci al VAR? E’ questo il tema”.