Il Mundo Deportivo: Napoli re di coppe, il Barcellona è avvertito

Il quotidiano spagnolo sottolinea le undici partite senza sconfitte tra Coppa Italia e Champions, ed elogia Fabian Ruiz e il gioco difesa e contropiede

Il Napoli re di coppe non sfugge alla stampa spagnola. A due settimane dal primo scontro di Champions con il Barcellona la vittoria nella semifinale d’andata di Coppa Italia sull’Inter rimbalza di riflesso sulle pagine del Mundo Deportivo. Che “avverte” il Barca: “Il Napoli, triste e perso nella mediocrità in Serie A, ha un’altra faccia, molto più temibile, nei tornei ad eliminazione diretta”.

Il quotidiano catalano porta il conto delle “undici partite senza sconfitte tra la Coppa Italia e la fase a gironi della Champions League” e questo è “un avvertimento per il Barça che a breve affronterà a il Napoli in un turno ad eliminazione diretta della grande competizione continentale”.

Ovviamente il Mundo mette in evidenza il “grande gol di Fabian Ruiz” e “il rispetto che entrambe le squadre hanno professato nei confronti l’una dell’altra, non importa che li dividano 24 punti in campionato”. Insomma “il modo di affrontare la partita”,l’ “ordine in difesa attorno alla forza antiaerea di Manolas e il contrattacco”. Insomma, catenaccio e contropiede.