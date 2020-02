Il Mattino: la gioia di Gattuso oscurata dal malore della sorella

Il tecnico del Napoli non fa a tempo ad uscire dal campo che riceve la triste notizia. Non parla con la stampa ma raggiunge Gallarate per stare vicino alla famiglia

Non ha avuto neanche il tempo di festeggiare ieri Rino Gattuso dopo aver battuto la Sampdoria, riporta oggi il Mattino

quando è tornato negli spogliatoi ha trovato la brutta notizia: la sorella ha avuto un malore a Gallarate ed è ricoverata nell’ospedale di Busto Arsizio e Ringhio non se l’è sentita di uscire e di parlare della partita. È stata la moglie Monica ad avvertirlo e da quel momento il tecnico azzurro, ha smesso persino di parlare alla squadra. Cosa che avrebbe fatto da lì a poco. Il tempo di organizzarsi per capire come raggiungere la sorella. Un trauma per Ringhio la notizia: a quel punto il capo della comunicazione Nicola Lombardo lo ha invitato a restarsene nello spogliatoio e a raccogliere più notizie possibili. E al suo posto a spiegare il successo sulla Sampdoria ci ha pensato Gigi Riccio, il suo fedelissimo vice.