Il City a rischio di penalizzazione anche in Premier League

La Federcalcio inglese sta indagando sul club per eventuali dati non veritieri forniti al momento dell’iscrizione al campionato, il cui sistema di licenze si basa sulle direttive che regolano il fair-play finanziario Uefa

La sentenza della Uefa circa l’esclusione del Manchester City dalle coppe europee per due anni potrebbe avere ripercussioni anche sulla classifica della Premier. Lo scrive il Corriere della Sera, riportando le indiscrezioni provenienti da The Independent.

La Federcalcio inglese, infatti, starebbe indagando sulla situazione del club per eventuali dati non veritieri forniti al momento dell’iscrizione in Premier, il cui sistema di licenze si basa sulle direttive che regolano il fair-play finanziario Uefa.

Sembra invece remota la possibilità che la squadra allenata da Guardiola possa essere esclusa dal campionato. Cosa che farebbe scivolare il City direttamente in quarta divisione.