CorSport: il 4-3-3- non è un modulo, ma la panacea di tutti i mali

Gattuso sa però che non si possono replicare le squadre e soprattutto i protagonisti ed è per questo che sono stati comprati Demme, Lobotka e Politano

Il 4-3-3- non è un modulo, scrive oggi il Corriere dello Sport, ma la panacea di tutti i mali: basta tornare al 4-3-3 e tutto passa.

Quello non è un modulo, ma un modello di riferimento, sa di epica calcistica, contiene in sé un sogno, seppur svanito, ma che però ha rapito: 4-3-3 e tutto passa, magicamente, come la proiezione nel passato, come un lm della memoria.