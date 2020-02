Hazard si è rotto il perone, almeno altri due mesi di stop

Nuova tegola per il Real Madrid che ora è a due punti dal Barcellona. Il belga è già stato fuori 83 giorni, la sua stagione è fortemente compromessa

Non c’è pace per Eden Hazard al Real Madrid. Il fuoriclasse belga – ex Chelsea – ha già saltato 15 partite su 25 per vari infortuni e ieri sera si è fatto di nuovo male nell’incontro che i Blancos hanno perduto contro il Levante. Nei mesi scorsi ha subito una frattura al piede, adesso gli è stata diagnosticata una frattura al perone. È stato assente dal 30 novembre a metà febbraio e adesso potrebbe rimanere fuori almeno altri due mesi (83 giorni per la precisione, scrive Diario As). Insomma la sua stagione è praticamente conclusa. Ed è stata una stagione seriamente compromessa dagli infortuni.

Ieri sera, Zidane aveva detto che la gamba di Hazard non aveva un bell’aspetto. È servito a poco il ghiaccio che il belga si è messo per cercare di lenire il dolore.

Il Real Madrid dovrà fare a meno di lui. Ieri sera la squadra di Zidane ha perso anche la testa della Liga, adesso insegue il Barcellona a due punti e domenica sera al Bernabeu ci sarà il clasìco.