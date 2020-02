Gazzetta: Younes rifiuta anche il Krasnodar. Resterà a Napoli in esubero fino a giugno

Ancora un no da parte del calciatore dopo aver rifiutato Sampdoria, Olympiacos e Al-Arabi

Amin Younes proprio non vuole saperne di trovare un’altra collocazione oltre il Napoli. Dopo aver rifiutato Sampdoria, Olympiacos e Al-Arabi, nel mercato invernale, l’attaccante ha detto no anche al Krasnodar. A scriverlo, su Twitter, il giornalista esperto di mercato della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira. Younes rimarrò in azzurro fino a giugno, da esubero.

