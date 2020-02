Nel 2018 Gattuso e Setien si sono sfidati nel girone di Europa League con Milan e Betis: lo spagnolo ha vinto 2-1 a San Siro, a Siviglia finì 1-1. Il Betis passò, il Milan no

Mancano poche ore alla sfida Champions tra Napoli e Barcellona i due tecnici sono entrambi all’esordio in questa competizione, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, ma c’è un precedente tra Setien e Gattuso in Europa League che punta a favore dell’allenatore spagnolo

Nel ballo degli allenatori debuttanti in Champions c’è un precedente europeo: nell’autunno del 2018 Gattuso e Setien si sono sfidati nel girone di Europa League con Milan e Betis: lo spagnolo ha vinto 2-1 a San Siro, a Siviglia finì 1-1. Il Betis passò, il Milan no.

Questa volta Setien può affidarsi solo a Messi contro le difficoltà del Barcellona dovute non solo ai numerosi infortuni

Due delle 8 panchine europee di Setien, eliminato ai sedicesimi dal Rennes. Contro l’inesperienza, gli infortuni e le limitazioni della rosa il Barça ha un antidoto formidabile: Leo Messi. La dipendenza dall’argentino è macroscopica ma ai tifosi del Napoli preoccupati dai 4 gol segnati da Messi all’Eibar l’altro ieri possiamo dire che gli ultimi 3 poker dell’argentino sono arrivati sempre con squadre allenate da Mendilibar, Osasuna ed Eibar. Un tecnico che ha un concetto della difesa molto differente da quello di Gattuso.