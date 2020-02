Gazzetta: formazione Brescia-Napoli, pochi dubbi per Gattuso

Il tecnico è indeciso se dar fiducia a Milik o confermare Mertens e poi c’è l’incognita Hysaj che non è certo che si sia ripreso del tutto

La gara contro il Brescia di questa sera è una priorità per Gattuso, come ha detto anche ieri in conferenza stampa.

Proprio per questo, secondo la Gazzzetta dello Sport, sono poche le incertezze per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo al Rigamonti. Gattuso deve fare i conti con tre ballottaggi: Milik-Mertens, Hysaj-Mario Rui ed infine Callejon-Politano.

Per il resto davanti a Ospina ci saranno Manolas, Maksimovic, Demme, Fabian Ruiz, Zielinski e capitan Insigne