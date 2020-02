Entrambi i polacchi la vogliono non superiore ai 50. Per Zielinski la società è pronta ad accettare, ma Milik potrebbe essere esso sul mercato

Concluso il calciomercato è tempo di rinnovi per il Napoli, la Gazzetta dello Sport spiega oggi quali sono i problemi per quelli di Milik e Zielinski. La società ha offerto ad entrambi i polacchi un aumento dell’ingaggio, per Zielinski 2 milioni a stagione fino al 2024, mentre per Milik addirittura 3 per 5 anni. Ma il nodo che ha bloccato le due trattative è quello relativo alla clausola rescissoria. Il presidente De Laurentiis vorrebbe infatti inserire nei loro rinnovi una clausola di 100 milioni, mentre entrambi i polacchi hanno fatto sapere che accetterebbero ma fino a 50.

Insomma, sotto quest’aspetto le parti sono parecchio distanti e la trattativa è destinata ad andare avanti ancora per diverso tempo. E’ parso di capire, però, che il club potrebbe cedere per Zielinski, ma se Milik non dovesse accettarne le condizioni, allora potrebbe anche essere messo sul mercato a fine stagione