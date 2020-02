La frase in calabrese in conferenza stampa sulla presunta crisi di Messi e compagni: «Io sto pensando soltanto al Brescia»

In conferenza stampa, Gattuso ha pronunciato una frase in calabrese: «Sento dire, scrivete, che il Barcellona è in difficoltà. Se il Barcellona è in difficoltà, te lo dico in calabrese. “nuie simme muro a muro c’ospitali”. Io penso solo al Brescia, non penso al Barcellona».