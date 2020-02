Gattuso: “Il mio futuro? Oggi non conta. E’ più importante quello del Napoli”

L’allenatore del Napoli in conferenza stampa: “Ora non è il caso parlare del mio contratto. La mia priorità è esprimere un gioco all’altezza della società e far crescere i giocatori”

In conferenza stampa, alla vigilia di Napoli-Lecce, Rino Gattuso ha risposto anche ad una domanda sul suo futuro. Non è quello che conta, in questo momento, ha detto. L’importante è il futuro del Napoli.

“Il mio futuro oggi non ha importanza, è più importante quello del Napoli. Non ho fretta, sono orgoglioso di allenare il Napoli, poi vediamo. Ora non è il caso di parlare del mio contratto. La mia priorità è esprimere un gioco all’altezza della società e far crescere i giocatori”.