Gattuso ancora senza Insigne e senza il 4-3-3

Le formazioni di Cagliari-Napoli. Il capitano finisce in panchina. Gioca Elmas. Hysaj fa rifiatare Mario Rui

Il Napoli ha ufficializzato gli undici che scenderanno in campo tra circa un’ora contro il Cagliari.

In porta Gattuso ha scelto di schierare Ospina. In difesa, un turno di pausa per Mario Rui. Al suo posto c’è Hysaj. Confermata la coppia di centrali già vista contro l’Inter, formata da Manolas e Maksimovic, mentre Di Lorenzo si sistema sulla destra, la sua posizione naturale.

A centrocampo, Demme regista. Accanto a lui Zielinski e, ai lati, Fabian e Callejon.

In attacco la novità più eclatante. Gattuso lascia di nuovo Insigne in panchina, e con lui anche il 4-3-3. Il tridente è formato da Callejon, Mertens e di nuovo Elmas.

Ecco le formazioni:

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Elmas. All. Gattuso

Cagliari: Cragno, Pisacane, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini, Nandez, Cigarini, Ionita, Pereiro, Joao Pedro, Simeone. All. Maran