Garcia: “La Juve è un’istituzione, anche se cambia tecnico non cambia la sua natura”

Domani sera la Juventus incontrerà il Lione in Champions. Oggi l’allenatore del Lione, Rudi Garcia ha presentato la partita in conferenza stampa.

Su Sarri ha detto:

Secondo Garcia i bianconeri hanno già lo scudetto in tasca.

Sulla partita di domani:

“Loro non hanno molti punti deboli. In porta c’è Szczesny, che conosco e che è molto forte. Sarà bello ritrovare anche Pjanic. Hanno tutti giocatori forti, anche i francesi come Matuidi e Rabiot. Dovremo essere al 100%, se non lo saremo sarà difficile per noi”.