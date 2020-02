Dialogo tra Montalbano e Catarella sul freddo a febbraio

Muntilbano eri lì che biveva la sua primma ciriconata de caffia e pinsava che la Sicilie con il fridda non haviva nenti da dividiri

Le muntagne atturna a Vigate si erino blancate come zuccaro filata e il mari della playa de Marinelle eri nfuriata versa il munda.

Ci misi n’orata per arrivari in officia. Quanno faciva fridda la ginti pariva mpazziri macari in machina e si criavana fili che nianche in chella pillicola amiricana ‘Traffica’.

Trasinno in Cummissariata gli vinni ncuntra Fatia che gli cuntai omnia cusa che eri succisa e poia con un faccie da funerali dissi: “Fa fridda”.

Nel suo officia Muntilbano aviva difficultate macari a firmari le carta e pariva che niunna cusa putissa sullevarla dal frigida timpora.

Uni scarmazza scitai Muntilbana: eri Catarelle che haviva facta la su sciddricata con virbale “mi scusasse: sciddricai”.

“Catarè, che voli?, non vidia che faci già fridda… “.

Catarelli: “Io più che vidia, lo sintia: ma dutturi non si sintia bine, la vitti maciate?”.

Muntilbano: “Sugno maci maci per il fridda”.

C: “Ma non divi stari accusiè: è nurmala che cu la mirla faci fridda”.

M: “In primera la mirla già passai: ma poia tu lo sapie che io non suppurta il fridda”.

C: “Sissi, la accapisca ma il fridda lo divia da fari”.

M: “Pirchia lo divia da fari?”.

C: “Pirchia si a fevvraia non faci fridda martia mali la pinsa… “.

M: “Ma pirchia ci stavi cuncurrentia macari tra li misa dell’anni?”.

C: “Nature iè, dutturi: non si poti firmari la nature… “.

M: “Rationa havi: ma io accapisca i vicchia antiqua quanno addicivano che si puzzavina di fridda”.

C: “Ma pirchia il fridda puzze?”.

M: “Si dici pe’ dicere, Catare: è n’immagina”.

C: “E chi hevi che immagine?”.

M: “Niuno, Catarè, si dicia pe diciri”.

C: “Ma pirchia si immagine dicinno una cusa tanta pe diciri?”.

M: (…)”.

C: “Forsi è chella cusa che lia dicia qualichi vulta: le mitafure?”.

M: “Brava, Catrè, accapisti: sugno propieta le mitafura”.

C: “Ma a mia sta facinna delle mitafure non mi qautre”.

M: “Pirchia non ti quadre?”.

C: “Pirchia si fa fridda fa fridda ed allura non accapisca la puzze”.

M: “Ma a farici fridda fa friddda, ma si dicia che puzze pirchia uni na vulta non tiniva che mittirisi”.

C: “Accapì, ura, ma allura pirchia non si diciva che non haviva panna per mittirisa?”.

M. “Pirchia alli vulta la rialtà è addura da diciri: allura la si dici in altira moda”.

C: “Allura ia se vi voli diri che havi acchiamata il signuri questuri vi posso addiciri che il Questuri vi voli

per un walzera a Montilusa?”.

M (perfida): “Ma pirchia il Questuri faci na fista da balla?”.

C: “Nonsi, vuliva fari na mitafura per nascunnerla che il Questuri stavi nfuscata con tiba e la circa per faricirla na cazziate”.

M: “Ma nimmina il fridda lo ammazi”.

C: “A chia?”.

M. “Al Questuri… “.

C: “Ma pirchia volino ammazari il Questuri?”.

M: “Nonsi mitafura ia”.

C: “A bine a mia il Questuri non mi stavi siumpatica, ma da a qui a mazzarla”.

M. “Cirta, na bona mazziata ci vulissa”.

C: “Ma commo mitafura?”.

M: “Mità sissi, mità nonsi”.

C: “(…)”.