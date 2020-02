Derby di mercato col Real: il “fattore Lautaro” condiziona gli acquisti del Barcellona

Per i media spagnoli è partita la corsa all’attaccante dell’Inter, entrambi i club sono disposti a pagare la clausola da 111 milioni di euro

Lautaro Martínez sarà il tormentone del calciomercato estivo. Ha rischiato di esserlo già a gennaio, ma le dimensioni dell’eventuale operazione hanno scoraggiato le pretendenti all’attaccante argentino dell’Inter, rimandando tutto alla prossima finestra. Le pretendenti sono il Barcellona e il Real Madrid.

L’asta è aperta, su una base di 111 milioni di euro. Che è la cifra inserita nella clausola per poter strappare Lautaro ai nerazzurri. Secondo i media spagnoli, sia il Barcellona che il Real sono pronti a pagarla.

Il “fattore Lautaro”, come lo chiama il Mundo Deportivo, sta pesantemente condizionando il mercato blaugrana, alle prese con gli infortuni di Suarez e Dembelè. Perché visto che l’argentino è l’obiettivo numero uno per giugno, ora per tappare la falla si cerca un attaccante che non sia una sua copia tattica e che non sia extracomunitario.

Abc riporta la voce di fondo dei giornali argentini secondo la quale anche Florentino Perez si sia lanciato nella corsa, con Lautaro considerato il sostituto ideale per Benzema (che ha 33 anni).

Lautaro, 22 anni, è cresciuto nel Racing. Due anni fa l’Inter ha vinto la battaglia contro l’Atlético e ha preso il giocatore a 25 milioni di euro. Solo due stagioni dopo, il giocatore vale cinque volte tanto.