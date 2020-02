Crosetti: “Qui il sarrismo non c’è mai stato, c’è solo un melenso tiki-juve”

Non parliamo più di sarrismo. Non c’è, non c’è mai stato. Non può esserci con giocatori così, accoppiati a un allenatore così.

Commenta così Maurizio Crosetti la partita della Juve contro il Lione, in teoria l’avversari più debole di tutta la Champions

Il suo allenatore si arrabbia, ma cambia poco. Il campionato è inoltrato e non si capisce a che gioco giochi la Juve

Tiene molto il pallone, d’accordo, ma per farne cosa? Il primo tempo stucchevole di Lione, in attesa del gol francese è stato un melenso “tiki Juve” in orizzontale, con Ronaldo quasi sopportato ed emarginato, lui che è invece il calciatore più “verticale” del mondo, nato per tagliare il campo verso la porta, non verso le linee laterali, e per spaccare le partite. Come faccia a resistere, tutto solo, in mezzo a tanta pochezza è un mistero. Il vuoto juventino di Lione alla fine contagia anche lui, che uscirà dalla partita salvo rischiare una piccola rissa isterica nel finale, quando ha torto ma vorrebbe avere ragione.