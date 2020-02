CorSport: Samp-Napoli, Meret in vantaggio su Ospina. Gattuso pronto a rinnovargli la fiducia

Tre dubbi per Gattuso sulla formazione che schiererà stasera contro la Sampdoria, il ballottaggio tra i portieri continua

Per la partita di stasera contro la Sampdoria Gattuso ha tre dubbi da sciogliere. Uno in difesa, uno a centrocampo e uno tra i pali, scrive il Corriere dello Sport.

Il ballottaggio che riguarda il portiere ormai è un classico e si ripropone anche stavolta. Contro la Juve è toccato a Meret, perché Ospina era influenzato e anche a Marassi potrebbe andare ancora una volta così.

“l’enfant-prodige in vantaggio percettibile ma non netto”.

Tra i convocati tornano Allan, Mertens e Koulibaly. Maksimovic sta meglio ma dovrebbe accomodarsi in panchina.

In difesa dunque sarebbe riproposto Di Lorenzo centrale accanto a Manolas e, ai fianchi, Hysaj e Mario Rui.

A centrocampo non si sa ancora se sarà schierato Demme o Lobotka. Demme infatti è stato alle prese con l’influenza, come Fabian. Probabile che Lobotka sia in campo dal primo minuto nel ruolo di regista. In ogni caso Elmas sarebbe uno dei due intermedi insieme a Zielinski dall’altro lato.

In attacco la presenza di Mertens potrebbe lasciar sospettare almeno una staffetta. Il tridente, almeno all’inizio, sarà formato come sempre da Callejon, Milik e Insigne.

Nella Samp non sarà convocato Yoshida, che dopo aver fatto il primo allenamento, ieri, è tornato in Inghilterra per alcune pratiche burocratiche da ultimare. Ranieri schiera Thorsby al posto dello squalificato Berezynski. Ekdal darà geometrie e qualità alla manovra a centrocampo, con Linetty e Ramirez ai lati.