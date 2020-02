CorSport: sacrificio e umiltà, la ricetta di Gattuso per ripulire l’immagine e la coscienza del Napoli

Il tecnico è allenatore e psicologo insieme. Ha scelto la strada del dialogo, l’analisi della crisi e un patto che passa attraverso il lavoro, fondamentale per soffocare le ombre

Rino Gattuso non è solo un allenatore, ma anche uno psicologo, scrive il Corriere dello Sport. Lo ha dimostrato nell’accompagnare il Napoli fuori dalla crisi post ammutinamento.

La squadra si era persa.

“Gli ammutinati che ne hanno fatto di danni (Insigne dixit) sono prigionieri di se stessi, d’immagini che si replicano all’infinito e si trasformano in boomerang. Serve una scossa che sia dialettica ancora prima che tecnica, perché a quel Napoli c’è poco da insegnare”.

Così, dopo Napoli-Fiorentina, e la notte trascorsa a dialogare per cercare di capire i motivi della crisi, Gattuso ha scelto il dialogo.

“Gattuso interviene, sceglie il dialogo, si sistema al centro dei problemi e li spazza via, consapevole d’una crisi che è ormai di tutti, è anche la sua, e che non esistono terapie, se non la chiarezza, un’analisi seria, severa, rigorosa che eviti i compromessi e diventi un patto da assecondare attraverso un codice”.

Non solo per salvare il campionato e la stagione, ma anche per ripulire l’immagine e la coscienza del gruppo. Per farlo, occorre soffocare le ombre nel lavoro, ritrovare la testa e le gambe.

“Bisogna farlo calandosi in una nuova dimensione, che sia apparentemente provinciale, che includa il sacrificio e l’umiltà”.