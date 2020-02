CorSport: Ospina o Meret? Per Gattuso la scelta non è facile. Tutto può cambiare

Il colombiano è preferito al friulano, che però è un patrimonio da non disperdere. Nell’era Gattuso il primo ha giocato 8 partite, il secondo 5, per entrambi 7 gol subiti

Non è semplice, per Gattuso, scegliere se dare fiducia a Ospina o Meret, scrive il Corriere dello Sport. Entrambi i portieri sono validi. Il colombiano appare in vantaggio ma si tratta di una scelta sul filo.

“Ormai gioca (spesso) Ospina e Meret guarda dalla panchina: è una scelta, ed è di Gattuso, è figlia del tempo, di un momento, di riflessioni che restano lì e però possono mutare”.

Finora Ospina ha giocato 13 partite, otto delle quali con Gattuso. 720 minuti in cui ha preso sette gol. L’allenatore ha sempre dichiarato che preferisce giocare partendo dal basso e che il colombiano, in questo senso, gli dà maggiori garanzie di palleggio.

Meret, scrive il quotidiano sportivo, è uscito di scena dall’Inter, quando gli passò tra i guanti il tiro di Kukaku. Per lui sono 5 le presenze, l’ultima volta il 3 febbraio a Marassi, e anche per lui 7 gol subiti.

“Ospina è divenuto il garante di una stabilità difensiva costruita faticosamente, cambiando anche ripetutamente il Napoli, ed ha sparso serenità con un atteggiamento «aggressivo», che riempie l’area non solo della fisicità nelle uscite (come a Brescia nel finale), ma di una personalità che si è fatta sentire e lo ha trasformato in pilastro”.

Ma per Meret il Napoli ha investito 25 milioni due anni fa, ha un talento notevole,

“ha bisogno soltanto di essere «liberato» in condizioni – di classifica, anche ambientali – totalmente favorevoli”.

Ora il friulano ha paura di giocarsi l’Europeo perché non gioca.

“Ma Meret è pure un patrimonio – tecnico ed economico – del Napoli, che nel dualismo deve scovare le energie per dare spessore alla sua figura, arricchendola del temperamento di chi sa cosa valga, quanto valga e non si lascia sbattere la porta in faccia”.