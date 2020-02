CorSport: Mertens a Roma. Rinnovo con De Laurentiis o colloquio con i giallorossi?

Tornato in campo, e subito al gol, lunedì sera, Dries Mertens continua ad essere il mistero azzurro di questo periodo. La questione rinnovo non riesce a trovare una soluzione e, date le conferme in campo dell’attaccante, sarebbe un vero peccato perderlo. Martedì Dries è stato a Roma,come rivela oggi il Corriere dello Sport. Nessun motivo ufficiale, anche se potrebbe essere solo una gita, ma è chiaro che il momento lascia aperti numerosi interrogativi: rinnovo o addio.

Il quotidiano sportivo scrive che potrebbe essere vicino l’addio. Dal 1 febbraio Mertens è libero di accordarsi con il club che preferisce. Tra l’altro siamo a pochi mesi dall’Europeo.

Il belga attualmente guadagna 4,2 milioni a stagione. Il Napoli gli ha proposto un biennale alla stessa cifra. Lui ha chiesto un anno in più e un bonus di 5 milioni alla firma. È quanto potrebbe garantirgli il Monaco e forse anche l’Inter, scrive il CorSport. Mentre la Roma si è mossa in sordina.

A Roma Mertens non era solo.

“È stato avvistato in compagnia di due uomini (sua moglie Katrin non c’era, altro indizio che escluderebbe la gita turistica), amici o forse collaboratori dell’agente Lerby. Ha pranzato alla trattoria ‘La Buca di Ripetta’, in una traversa di via del Corso, a pochi passi dallo studio Tonucci che assiste la Roma dal punto di vista legale. Curiosamente, si trovava a soli 3 chilometri sia dagli uffici di De Laurentiis che dall’hotel a Piazza della Repubblica dove hanno alloggiato gli emissari di Friedkin, in città per ultimare la due diligence necessaria alla stesura dei contratti e alle firme per il passaggio di proprietà del club giallorosso. Il sospetto che non sia stata solo una vacanza è quanto meno legittimo”.