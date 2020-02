CorSport: il faccia a faccia Gattuso-giocatori nella notte della sconfitta con la Fiorentina

Fino all’alba in sala stampa, con i giocatori in semicerchio davanti a Gattuso. Poi direttamente l’allenamento e tutti a casa. Fu lì che iniziò la rinascita

Sul Corriere dello Sport la notte che ha rappresentato lo spartiacque per il Napoli, quella di Napoli-Fiorentina. Al termine della partita, finita con una sconfitta, il gruppo chiese un confronto faccia a faccia tra tutti. Era il 18 gennaio, fu il momento del confronto. Da cui iniziò la rinascita.

“E’ stata una decisione che ha preso la squadra, dobbiamo guardarci in faccia”. E fu una notte salutare, sfruttata per confessarsi a lungo, sino a un orario insolito e persino improbabile. Poi, all’alba, allenamento e tutti a casa”.

Un confronto andato in scena nella sala stampa.

“Gattuso sistemato dietro l’enorme tavolo che l’accoglie per le conferenze, ha avuto modo di parlare – ripetutamente, quasi fosse un rito – ai calciatori, che gli stavano parati di fronte a semicerchio. “E non sapete neanche quante volte siamo stati qua per riuscire a capire cosa ci stesse succedendo. E io dai ragazzi ho ottenuto la massima disponibilità e di questo devo essere a loro grato”.