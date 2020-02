CorSport: Gattuso rivaluta Hysaj e per l’albanese si riapre il discorso rinnovo

Nei prossimi mesi si deciderà il suo futuro. L’estate scorsa era dato in partenza, ora è pienamente coinvolto nel progetto del Napoli

Hysaj era il pupillo di Sarri ed ora è tornato ad essere prezioso con Gattuso, scrive il Corriere dello Sport. in estate era dato in partenza, invece è rimasto ed ora torna in auge il discorso rinnovo.

Scrive il quotidiano sportivo:

“Hysaj era dato in partenza la scorsa estate, l’arrivo di Di Lorenzo – e la conferma di Malcuit – annunciava il suo addio, alla fine è rimasto e oggi è pienamente coinvolto nel progetto tecnico di Gattuso. Per questo il suo agente, Mario Giuffredi, ha riaperto il discorso rinnovo – è in scadenza nel 2021. E dunque il suo futuro resta in bilico, ma in un altro senso, e si deciderà nei prossimi mesi. Perché c’è stato un Hysaj e ora ce n’è un altro. Merito (anche) di Gattuso”.