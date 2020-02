CorSport: Brescia-Napoli, ballottaggio Milik-Mertens e Callejon-Politano. Torna Insigne

Koulibaly non recupera e neppure Llorente. Allan e Lobotka scalpitano per un posto a centrocampo

Domani il Napoli si scontrerà con il Brescia in campionato, poi, il 25, sarà la volta del Barcellona. Sul Corriere dello Sport le possibili scelte di Gattuso in termine di formazione. Che riguardano innanzitutto un ballottaggio, in attacco, tra Milik e Mertens. Ma anche quello tra Callejon e Politano.

“Alla luce delle ultime e positive notizie dall’infermeria è tornato vivo il ballottaggio tra Milik, riaggregato al gruppo dopo il problema al ginocchio che l’ha escluso dall’ultimo turno e Mertens”.

Non solo.

“È possibile che al posto di Callejon possa giocare Politano dal primo minuto, in modo da concedere un po’ di fiato al collega in vista della passerella internazionale”.

Secondo quanto scrive il quotidiano sportivo, tornerà, invece, dal primo minuto, Lorenzo Insigne.

Il resto sarà deciso dopo la rifinitura.

“Riflessioni a centrocampo, con Allan di nuovo al lavoro a pieno regime dopo il confronto con Gattuso e Lobotka che scalpita. E scelte quasi obbligate in difesa. A proposito: Koulibaly salterà Brescia e molto difficilmente riuscirà a recuperare in tempo per il Barcellona. Sì, la condizione fisica è precaria, e tra l’altro è anche reduce dall’influenza. Come Llorente”.

Per quanto riguarda il Brescia, ci saranno Tonali e Joronem, mentre Gastaldello andrà in panchina. Al centro della difesa sarà schierato Mateju: il recupero di Cistana è quasi del tutto escluso. In attacco,

“la squalifica di Ayè potrebbe riportare Donnarumma al fianco di Balotelli, a meno che Lopez non decida per due trequartisti: Zmrhal e Skrabb alle spalle di Balotelli che spera di interrompere il digiuno dal gol contro il suo amico Insigne”.