CorSera: la coppetta ancora di salvezza di Milan e Napoli ma occhio alla concorrenza

Verona, Bologna, Cagliari e Parma, partite con l’obiettivo di salvarsi, ora vogliono l’Europa a tutti i costi. Ma le due deluse del campionato partono un paio di metri avanti

“C’era una volta la coppa che non valeva niente e non voleva nessuno. Una disgrazia, non una conquista, così era considerata l’Europa League. Pochi soldi, scarsa ribalta, viaggi scomodi e lunghissimi. Qualcosa sta cambiando. Vero che la Champions resta tutta un’altra storia, ma la corsa alla seconda coppa s’è fatta

entusiasmante”.

Lo scrive Carlos Passarini sul Corriere della Sera. La corsa vale soprattutto per Milan e Napoli.

“Ormai praticamente tagliate fuori dal discorso Champions, vedono nell’Europa League l’unica possibilità di salvare la stagione, almeno in parte. La coppetta come ancora di salvezza in una stagione tragica”.

Ma ci sono anche le provinciali, in corsa.

“Nella testa di tutte c’è ovviamente il desiderio di imitare l’Atalanta. Le magnifiche quattro sono, in ordine di classifica, Verona, Bologna, Cagliari e Parma. Partite con l’obiettivo di salvarsi, a due terzi di stagione sono in piena corsa per l’Europa”.

Milan e Napoli però partono in vantaggio.

“Non è invece un sogno low cost quello di Milan e Napoli, che per rosa ed esperienza nello sprint partono un paio di metri avanti”.