Corsera: il Napoli operaio di Gattuso vince senza preoccuparsi della bellezza

Meglio far giocar male gli altri e vincere da squadra, che ostinarsi a inseguire il sogno del predominio del campo. Il Napoli ha dato sostanza al pensiero unico dell’utilità

Il Napoli porta a casa un’altra vittoria semplice, scrive Monica Scozzafava, sul Corriere della Sera. Non perché sia stato facile battere il Cagliari, ma perché la squadra di Gattuso ha giocato con semplicità senza badare troppo al bel gioco

Il calcio è un gioco semplice, Gattuso è bravo a non complicarlo. Meglio far giocar male gli altri e vincere da squadra, che ostinarsi a inseguire il sogno del predominio del campo. Ecco, a Cagliari il Napoli ha dato continuità all’idea di collettivo, ha dato sostanza al pensiero unico dell’utilità, non a quello della bellezza.