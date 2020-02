Corriere Brescia: Lopez punta a mettere “la museruola a Mertens”

Il Corriere della Sera edizione Brescia scrive del big match di questa sera tra Brescia e Napoli e delle parole di Gattuso

Rino Gattuso ha detto che pensa a Balotelli e non a Messi. In cuor suo punta almeno al sesto posto per garantirsi l’Europa (e difendere la panchina). Nessun dubbio. Ma in campo vanno i giocatori: conta la loro testa.