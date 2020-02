Coronavirus, non si gioca la Serie A in Lombardia e in Veneto

Conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha annunciato lo stop delle attività sportive. Tre partite non si giocheranno

Coronavirus sport. Il Premier Giuseppe Conte al termine della riunione del Consiglio dei Ministri per la crisi del Coronavirus in Italia, ha parlato delle decisioni appena prese per arginare l’epidemia e anticipato che è stata lasciata libertà ai diversi ministeri di prendere ulteriori misure.

Proprio in questa ottica, ha detto il Premier, il ministro dello Sport Spadafora ha annunciato la determinazione di sospendere le manifestazioni sportive che sono programmate per domani nelle zone del Veneto e della Lombardia. Saranno fermate Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari.