Conte: “Coronavirus? Faremo ciò che ci diranno di fare”

Alla vigilia della partita con la Sampdoria l’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa.

“È una squadra in salute nonostante l’ultima sconfitta che, a livello numerico, può far pensare che non ci sia stata partita. Sono vivi e hanno un allenatore di grande esperienza come Claudio Ranieri. E in rosa hanno giocatori di buona qualità ed esperienza come Quagliarella, che sorprende di anno in anno. Dovremo fare grande attenzione: sarà una partita da vincere”.