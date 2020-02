Cormezz: Allan, Younes e Insigne esclusi per motivi comportamentali in questa stagione

Con lo stop del brasiliano deciso da Gattuso prosegue il leitmotiv di questa stagione in cui è stato difficile gestire una squadra con tante incertezze contrattuali

Non c’era dubbio che l’esclusione di Allan e soprattutto le parole di Gattuso, avrebbero sollevato una nuova polemica in casa Napoli. Il Corriere del Mezzogiorno ricorda che il centrocampista brasiliano non gioca dal 18 gennaio, quando fu sostituito al 56′ contro la Fiorentina e dimostrò di non aver apprezzato. In quell’occasione Gattuso difese il suo gesto e il fatto che si fosse recato direttamente negli spogliatoio dopo la sostituzione, oggi Gattuso non ha più intenzione di giustificare nessuno, “non si fanno sconti”. Una stagione complicata per Allan,come del resto per tutto il Napoli, con l’episodio dell’ammutinamento che lo ha visto protagonista di uno scontro con il vicepresidente Edo De Laurentiis

La gestione di una rosa con tante incertezze contrattuali rappresenta il leitmotiv di questa stagione, si tratta della terza esclusione per motivi comportamentali: Younes in Lecce-Napoli, Insigne nella trasferta di Genk e Allan per la gara in programma oggi a Cagliari.