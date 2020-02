Corbo: Il Napoli interpreta il 4-3-3 con lentezza, un possesso palla sonnolento

Su Repubblica: Il Napoli vince grazie al genio e al talento di Insigne e Fabian Ruiz una gara in cui è mancato spesso. Ma questo può bastare contro il Barcellona?

Il Napoli vince a Brescia ma non dopo aver mostrato tanti errori e vecchi vizi scrive Antonio Corbo su Repubblica

Solo nella ripresa cambia la musica grazie innanzitutto al rigore concesso dal Var

Il Napoli può superare gli iniziali disagi. Se li è cercati, perché interpreta il 4-3-3 con lentezza, un possesso palla sonnolento.

Il Napoli esagera in passaggi laterali, corre poco e non sfonda al centro. Mancano pure le palle alte e quelle poche volano libere come rondini da un lato all’altro