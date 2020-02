City: pressioni alla Uefa da Real Madrid, Psg e Bayern e le big di Premier

Questo lo scenario riportato da “The Athletic” che si nasconde dietro la decisione della Uefa di punire il City con due anni di esclusione dalle Coppe Europee

Continua a far discutere la decisione della Uefa di punire il City con l’esclusione di due anni dalle Coppe Europee per aver violato il fair play finanziario. Secondo quando riportato da “The Athletic” però la decisione della Uefa non sarebbe così lineare come appare, ci sarebbero infatti state delle pressioni da parte di altri club. Real Madrid, Psg e Bayern Monaco oltre alle big della Premier sarebbe dunque dietro il pungo di ferro utilizzato contro il City

“Al City credono che vari club, fra cui Real, Bayern e squadre inglesi, hanno fatto pressione sulla Uefa perché prendesse questa posizione. E dietro ci sarebbe anche il Psg, che ha evitato una seconda sanzione e il cui presidente, Nasser Al-Khelaifi, è nell’Esecutivo Uefa come uno dei due rappresentanti dell’Eca“