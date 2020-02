Braida: “Il Napoli può battere il Barcellona, grande occasione al San Paolo”

L’ex ds di Milan e Barca a Radio Anch’io Sport: “Hanno molti problemi, sopratutto indifesa. E’ difficile ma gli azzurri possono vincere”

Ariedo Braida, l’ex ds del Barcellona e del Milan e grande esperto di calcio internazionale, crede che il Napoli possa fare il colpaccio col Barcellona, almeno al San Paolo.

In un’intervista a Radio Anch’io Sport Braida ha detto che “il Barcellona ha molte difficoltà fuori casa. Il Napoli ha una grande opportunità di vincere al San Paolo. Non sarà facile, però secondo me il Barcellona ha molti problemi soprattutto in difesa. Non è un caso che ha perso varie partite in questa stagione”.

Braida non ha nemmeno escluso un futuro di Messi in Italia, anche “se sta troppo bene a Barcellona, ci vive da sempre con la sua famiglia. È molto difficile che vada via, ma nel calcio nulla è impossibile. Sicuramente nelle squadre con i fatturati più importanti, come le inglesi, ma direi anche in Italia. Da milanista lo vedrei bene in rossonero, al Milan serve un giocatore dalla forte personalità. Ma le più attrezzate sono Juventus e Inter”.