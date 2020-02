Alvino: Koulibaly non si allena e salterà il Barcellona

Il difensore senegalese non si sta allenando e a difesa ci sarà la coppia Manolas-Maksimovic che godono della massima fiducia di Gattuso

Arrivano dal giornalista Carlo Alvino le ultime in casa Napoli che non lasciano dubbi su chi giocherà in difesa non solo contro il Brescia ma anche in Champions col Barcellona

Koulibaly è fermo ai box. Non si sta allenando e non lo farà neanche domani. A Brescia non giocherà ed è chiaro che a questo punto salterà anche la sfida di Champions con il Barcellona. Gode della massima fiducia di Gattuso la copia Manolas Maksi. #ForzaNapoliSempre — Carlo Alvino (@Carloalvino) February 19, 2020