Al Mundo Deportivo piace la frase di Gattuso sul Barcellona e l’ospedale

Il quotidiano è rimasto colpito anche dalla frase: «Preferisco qualificarmi per l’Europa League invece che eliminare il Barcellona in Champions»

El Mundo Deportivo ovviamente si interessa alle vicende di casa Napoli e riporta la conferenza stampa del tecnico calabrese. Il quotidiano sportivo è rimasto colpito sia dalla frase sul Barcellona e l’ospedale – in calabrese – sia ovviamente su quella in cui il tecnico ha detto di preferire la qualificazione in Europa League all’eliminazione del Barça in Champions.

Il tecnico italiano ha continuato dicendo che preferisce qualificarsi per l’Europa League invece che eliminare il Barça “perché significherebbe vincere molte altre partite”. Questo – secondo il quotidiano che non conosce il provincialismo di cui è permeata Napoli – la dice lunga della situazione in cui si trova il Napoli. di Gattuso che ha detto: “se il Barça è in crisi, noi siamo in un ospedale”.

Per quanto riguarda la partita di stasera, l’allenatore l’ha definita una partita” vitale” e “prioritaria “e ha cercato di evitare di parlare della sfida di Champions di martedì: “Prima pensiamo a Balotelli, poi affrontiamo Messi.”