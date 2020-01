Voti tra il 7 e l’8 per Insigne. Partita da vero capitano, è il cuore della squadra

Il giudizio dei quotidiani su Lorenzo Insigne è unanime. Molto più che sufficiente la sua partita contro la Lazio di ieri, tra l’altro vinta con una sua prodezza. Ma non solo. I giornali premiano la generosità e il sacrificio, e la prestazione da vero capitano.

I voti oscillano tra il 7 di Corriere dello Sport, Repubblica e Gazzetta all’8 del Mattino, passando per il 7,5 del Corriere della Sera.

Il Corriere dello Sport scrive:

“La magia del talento è in quel passo di danza che manda in confusione Luiz Felipe e restituisce al Napoli l’energia positiva. Poi è interpretazione densa di generosità, come un gregario qualsiasi o come un capitano che va fino a dentro l’area per recuperare il più sporco dei palloni”.