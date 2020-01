Tuttosport: la rabbia di Ronaldo dopo la sconfitta col Napoli

In campo ha spronato più volte i compagni. Negli spogliatoi lo descrivono con sguardi fiammeggianti e di pessimo umore

Se i tifosi della Juve non hanno digerito la sconfitta contro il Napoli di domenica sera, non ci è riuscito neanche Cristiano Ronaldo. Come riporta oggi Tuttosport, il campione portoghese ha spronato i compagni in campo ed a fine gara era piuttosto contrariato negli posglatoio

“In campo ha spronato più volte i compagni. Negli spogliatoi lo descrivono con sguardi fiammeggianti e di pessimo umore. Dopo un anno e mezzo di Juventus sta iniziando a esserne uno dei leader o, quanto meno, un trascinatore, visto il suo particolare carattere e la sua attitudine in campo che riesce sempre a essere particolarmente motivante per il resto del gruppo. La Juventus riparte anche dalla frustata di Ronaldo, dal suo orgoglio ferito, da quel gol inutile, ma cercato con una determinazione e una rabbia che altri non avevano in quel frangente, dal modo con cui ha costruito l’azione della rovesciata di Higuain, dalla maniera, infine, con cui ha lasciato il cambio, fumando per la rabbia”