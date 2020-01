Tribuna Young, la promozione del Napoli per le scuole calcio

Il Napoli lancia Tribuna Young. Una nuova promozione dedicata alle scuole calcio accreditate dalla Figc. Per i loro iscritti vedranno riservati alcuni posti al San Paolo già a partire dalla gara di Coppa Italia contro la Lazio e per tutto il girone di ritorno.

Alla promozione si accede con una semplice procedura online, come spiegato sul sito della Società . Attraverso la compilazione di un modulo online sul sito ufficiale, si potranno ricevere dei codici promozionali con i quali acquistare tagliandi per la Tribuna Young (Distinti Inferiori) con una tariffa agevolata di €5, sia per gli accompagnatori, che per i giovani tesserati.