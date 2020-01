Sky: Rodriguez per ora non si chiude, ma il Napoli sta facendo una rivoluzione

Il Milan vorrebbe cedere il laterale svizzero a titolo definitivo, però alla fine potrebbe accettare il prestito con diritto di riscatto

“Rodriguez è un’opportunità di mercato, il Milan vuole venderlo a titolo definitivo, il Napoli lo vuole in prestito”. Così a Sky aggiornano sulla trattativa per il laterale sinistro rossonero.

Al momento non si chiude, dicono in studio, ma l’inviato da Milano non esclude che la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni possa alla fine essere accettata dai dirigenti del Milan

Secondo gli esperti di mercato di Sky il Napoli sta facendo una vera e propria rivoluzione: “Stanno scardinando la rosa, sanno che incasseranno soldi a giugno se dovessero vendere giocatori importanti, e intanto vogliono ripartire da subito”.