Sky: la Roma non pareggia l’offerta del Napoli per Politano

L’attaccante sperava di trasferirsi nella capitale, ma i giallorossi non sembrano arrivare a contrastare gli accordi tra il Napoli e l’Inter

È ripartita da ieri sera la trattativa tra l’Inter e il Napoli per Politano. Il club di De Laurentiis è tornato all’attacco per l’attaccante dopo il fallimento dello scambio con Spinazzola, con una nuova offerta. Politano, che continuava a sognare la Roma, sperava in una controfferta dei giallorossi che non sarebbe arrivata.

Lo conferma Sky Sport che riporta anche le cifre di massima a cui si dovrebbe chiudere l’affare

l’accordo di massima con l’Inter è su una cessione a titolo definitivo, ma c’è da capire se già adesso oppure con un prestito ed obbligo di riscatto. La valutazione del calciatore è fissata a 25 milioni, e l’obbligo di riscatto sarebbe senza condizioni: c’è un accordo tra Napoli ed Inter, con la Roma che non riesce a pareggiare le condizioni offerte dal club azzurro.